Ukrayna'da ABD Büyükelçiliğine bombalı saldırı

Erken rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 15 artışla sezona başlayan İzmir Çeşme'de, Ramazan Bayramı'nda oteller dolacak.

Çeşme'ye bayramda 1 milyon turist bekleniyor

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, oğlu Ömer ve kızı İrem ile birlikte önceki gün bir AVM’deydi.

HDP'li vekiller Demirel, Pir ve Uca hakkında hazırlanan fezlekelerde, Lice'den alınan PKK'lıları araçlarıyla Sur'a taşıdıkları yer aldı.

Topuklarınızı yumuşatacak basit ve etkili formül

6

Dilmen: 'Evet' dediğimiz için Arda ve beni bitirdiler

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen; Arda Turan'ın referandumda 'evet' kampanyasına destek olduğu için bunları yaşadığını savundu.