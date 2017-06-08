taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.719
USD
3,5470
EURO
3,9924
ALTIN
146,52
PETR
48,4200

Ukrayna'da ABD Büyükelçiliğine bombalı saldırı

Kiev’deki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine bombalı saldırı düzenlendi. Terör eylemi olarak nitelendirilen saldırıda can kaybı yaşanmadı.

08.06.2017 - 11:29
  1. Haberler
  2. Dünya

Ukrayna polisi, gece yarısından sonra yerleşkede meydana gelen patlamaya kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin attığı bombanın yol açtığını açıkladı.

TERÖR EYLEMİ

Emniyet Sözcüsü Oksana Blişçik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayı "terör eylemi" olarak niteledi.

Ukrayna'da ABD Büyükelçiliğine bombalı saldırı

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Blişçik, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko da Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) ABD Büyükelçiliği güvenlik görevlileriyle iş birliği yaptığını ve bombayı atan kişiyi tespit etmek için video kayıtlarını incelemeye başladığını söyledi.

Ukrayna'da ABD Büyükelçiliğine bombalı saldırı

İlginizi Çekebilir
Putin'den ABD'ye sert uyarı
Rus lider, ABD ile Rusya arasında olası bir savaşta "kimsenin hayatta kalamayacağını" söyledi.
Ruhani ve Hamaney'den terör açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'da 12 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından konuştu.
İngiltere seçimleriyle ilgili merak edilenler
İngiltere'de bugün erken genel seçim yapılıyor. Oy verme işlemi TSİ 09:00'da başladı ve yine Türkiye saatiyle gece yarısına kadar sürecek.
Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 25 ölü
Hindistan'ın orta kesimlerindeki Madhya Pradeş eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 25 işçi öldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zehra Çilingiroğlu sigara içerken görüntülendi

Zehra Çilingiroğlu sigara içerken görüntülendi

102
Türkiye'nin Katar'a asker göndermesi Twitter'ın gündeminde

Türkiye'nin Katar'a asker göndermesi Twitter'ın gündeminde

194
PKK'nın kaçak iç çamaşırları ele geçirildi

PKK'nın kaçak iç çamaşırları ele geçirildi

125
Gezicilerin boykot çağrısı Arabistan'da

Gezicilerin boykot çağrısı Arabistan'da

157
FARC silahlarını teslim etmeye başladı

FARC silahlarını teslim etmeye başladı

18
Avusturya'nın Akdeniz adımına Türkiye vetosu

Avusturya'nın Akdeniz adımına Türkiye vetosu

34
Arda Turan özür dilemeyecek

Arda Turan özür dilemeyecek

145
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM