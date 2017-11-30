Ukrayna'da mahkemede patlama: 2 ölü

Nikopol Şehir Mahkemesi'nde saat 11.20'de meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında mahkeme çalışanlarının da bulunduğu 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN BABASI DURUŞMA SALONUNU BASTI

Patlamayı cinayet duruşması için salona gelen, öldürülen kişinin babasının gerçekleştirdiği bildirildi.

2 ADET EL BOMBASI ATILDI

Duruşmanın devam ettiği salona 2 adet el bombası ile gelen şahsın bombaların pimlerini çekmesi sonucu patlamanın gerçekleştiği bildirildi. Saldırgan hayatını kaybetti.

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AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan açıklamada, "30 Kasım günü saat 11.20'de Nikopol Şehir Mahkemesi'nde cinayet duruşması sırasında öldürülen kişinin babası iki adet patlayıcıyla geldi ve bunları patlattı. Patlamanın etkisiyle adam (saldırgan) yaşamını yitirdi. 3 Davacı, suçluya refakat eden 2 polis memuru, mahkeme çalışanı ve siviller yaralandı. Tüm yaralılar hastaneye kaldırıldı." ifadelerine yer verildi.



