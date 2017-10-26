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Ukrayna'da milletvekiline bombalı saldırı

Ukrayna'da Radikal Parti Milletvekili olan İgor Mosiyçuk, bombalı saldırıda yaralandı.

26.10.2017 - 00:16
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir televizyon kanalının yakınında meydana gelen patlamada bir milletvekilinin yaralandığı bildirildi.

Radikal Parti Milletvekili İgor Mosiyçuk'un basın servisinden yapılan açıklamada, Kiev'de Espresso televizyon kanalına ait ofisin bulunduğu bina yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.

Ukrayna'da milletvekiline bombalı saldırı

Patlamanın milletvekiline yönelik bir suikast girişimi olduğu öne sürülen açıklamada, Mosiyçuk'un televizyon kanalından çıkışı sırasında patlamanın meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, patlamanın bir motosikletten kaynaklandığı, Mosiyçuk'un yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Ukrayna'da milletvekiline bombalı saldırı

Patlamanın detayları ve patlamada zarar görenler hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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