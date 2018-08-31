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Ukrayna’da muhaliflerin lideri öldürüldü

Ukrayna'da tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko bombalı saldırı sonucu öldürüldü.

İHA | 31.08.2018 - 20:45..
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Ukrayna’da çıkan iç savaştan sonra Rusya destekçileri tarafından 2014 yılında kurulan Donetsk Halk Cumhuriyeti başkanı Aleksandr Zaharçenko bombalı saldırı sonucu öldürüldü.

Rusya basınına yansıyan haberlerde, Donetsk’te meydana gelen olayda Ukrayna’ya karşı bağımsızlığını tek taraflı ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko ile Maliye Bakanı Aleksandr Timofeev Puşkin Caddesi’nde ‘Separ’ isimli bir kafede otururken bombalı saldırıya uğradı. Zaharçenko olay yerinde hayatını kaybederken, Timofeev ise hastaneye kaldırıldı. Haberlerde Donetsk’teki muhaliflerin olayı doğruladıkları belirtildi.

Ukrayna’da muhaliflerin lideri öldürüldü

İLK ŞÜPHELİ KİEV YÖNETİMİ

Rusya’da yayınlanan haberlerde düzenlenen bombalı saldırıların Kiev yönetiminin olduğu iddia edildi. Rus basını Donetsk Halk Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı uzmanlarının olay yerinde yaptıkları ilk incelemede saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğine dair kanıtları olduğunu aktardı. Bu haber üzerine hem Rusya tarafı teyakkuz haline geçti.

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