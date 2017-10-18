İsrail'de Ultra Ortadoks Yahudiler zorunlu askerlik için ayaklandı. Kudüs'te gerçekleşen eylemde aşırıcı Yahudiler, kadın bir İsrail askerinin çevresini sardı.

İSRAİL ASKERİNİ SIKIŞTIRDILAR

Taşlınlık çıkaran Ultra Ortadokslar, sokakları savaş alanına çevirirken, olay yerinde bulunan bir kadın İsrail askeri grubu dağıtmaya çalıştı.

Yolu kapatan gruba müdahale eden kadın asker, önce sözlü tacize, ardından tekme ve yumruklu saldırıya uğradı. Kendini korumaya çalışan asker, aşırıcı Yahudilere karşılık verdiyse de yeterli olmadı, grup kadının üzerine tükürerek hakaretler yağdırdı.

Ultra Ortadoks Yahudilerden kadın askere taciz VİDEO

TAŞKINLIĞA GÖZALTI

İsrailli askerin düştüğü bu durum olay yerine gelen polis ve askerlerin devreye girmesi ile son buldu. Taşkınlık çıkartarak kadın askeri taciz eden Ultra Ortadoks Yahudiler, polisler tarafından gözaltına alındı.

Aşırıcı fikir ve uygulamaları ile tanınan Ultra Ortadoks Yahudileri, kendilerini gerçek ve saf Yahudi ırkı olduğunu iddia ediyor. Dini vecibeleri yerine getiremeyeceğini düşündükleri için askerliği reddeden aşırıcı Yahudiler, askerliğe gitmek isteyenleriyse döverek vazgeçirmeye çalışıyor.