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Uludağ'a kızak akını

Uludağ’da hafta sonu tatilini fırsat bilen günü birlikçiler, metrelerce uzayan kuyrukta sıra bekleyerek kızakla kaydı.

İHA | 13.01.2018 - 15:30..
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Hafta sonu Uludağ’a akın eden tatilciler zirvede karın tadını çıkardı.

Uludağ'a kızak akını

KAR KALINLIĞI 88 SANTİMETRE

Zirvede kar kalınlığı 88 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düştü.

Uludağ'a kızak akını


UZAYAN KUYRUKTA SIRA BEKLEDİLER

Uludağ’a tatile gelen günübirlikçiler, otellerde ve kayak pistlerinde yer bulamayınca, kızak pistine akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman ufak kazaların yaşandığı pistlerde renkli görüntüler oluştu.

Uludağ'a kızak akını


"YAKLAŞIK 2 SAAT SIRA BEKLİYORUZ"

Kızak kayan tatilciler, "Bursa’dan okul olarak geziye geldik. Kızakla kaymak çok zevkli, ama çok sıra var. Sabah saat 8’den beri buradayız. Kızak kaymak için yaklaşık 2 saattir sıra bekliyoruz." dediler.

Uludağ'a kızak akını

Uludağ'a kızak akını


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