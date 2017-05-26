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Uludure'de PKK'ya ait ABD yapımı füze bulundu

Şırnak Uludere İlçesi kırsalında PKK terör örgütüne ait, 2 adet AT-4 tanksavar füzesi ele geçirildi.

26.05.2017 - 19:59
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Uludure'de PKK'ya ait ABD yapımı füze bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

ABD'NİN FÜZELERİ TOPRAK ALTINDAN ÇIKTI

Şırnak'ın Uludere İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK terör örgütüne ait, toprağa gömülü ABD yapımı 2 adet AT-4 tanksavar füzesi ve 2 adet 60 milimetrelik havan ile bu silahlara ait mühimmat bulundu.

Uludure'de PKK'ya ait ABD yapımı füze bulundu

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Uludere'de bulunan silah ve mühimmatla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Biliç Tepe Bölgesi güneyinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı emir komutasında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında PKK/KCK Terör Örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş; 2 adet AT-4 Tanksavar füzesi, 2 adet 60mm havan, 10 adet 60mm havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Uludure'de PKK'ya ait ABD yapımı füze bulundu


Uludure'de PKK'ya ait ABD yapımı füze bulundu

Uludure'de PKK'ya ait ABD yapımı füze bulundu

Uludure'de PKK'ya ait ABD yapımı füze bulundu

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