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Uluslararası Af Örgütü'nden Arakan kararı

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar'da Arakanlı Müslümanları hedef alan ayrımcılık ve zulmü "insanlık dışı Apartheid" olarak nitelendirdi.

21.11.2017 - 10:51
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Myanmar hükümetine bağlı askerlerin ve Budistlerin zulmüne maruz kalan Arakanlıların zulmü devam ediyor. Bangladeş'e büyük zorluklara katlanarak göç etmek zorunda kalan Müslümanlar için, Uluslararası Af Örgütü karar aldı.

Uluslararası Af Örgütü'nden Arakan kararı

'APARTHEİD' KARARI

Örgütün, iki yıl boyunca yapılan görüşmeleri ve toplanan kanıtları bir araya getirdiği yeni raporunda, Rohingyaların Myanmar'da nasıl yaşadıkları detaylarıyla anlatılıyor ve "devlet destekli, insanlık dışı Apartheid'a (ırkçı ayrımcılık sistemi) varan kurumsallaşmış ayrımcılığa dayalı korkunç bir sisteme" maruz kaldıkları vurgulanıyor.

Uluslararası Af Örgütü'nden Arakan kararı

Raporda, ayrımcılığın özellikle son 5 yıldır kötüleştiğine dikkat çekilerek askeri operasyonlardan kaçanların eve geri döndüklerinde neyle karşı karşıya kalacakları sorgulanıyor.

RAPORDA 'KÖLELİK' VURGUSU

Myanmar yönetiminin, Rohingyalara vatandaşlık vermesi ve diğer haklarını teminat altına alması gerektiğine işaret edilen raporda, Arakan eyaletinde ekonomik kalkınmanın, ayrımcılığı daha ileriye taşımak için bir araç olarak kullanılmaması uyarısı yapılıyor.

Uluslararası Af Örgütü'nden Arakan kararı

Raporda değerlendirmelerine yer verilen örgüt yöneticilerinden Anna Neistat, "Uluslararası toplum, her gün görülen bu kabustan uyanmalı ve senelerdir Arakan eyaletinde ne yaşandığı gerçeğiyle yüzleşmeli." ifadesini kullandı.

Neistat, uluslararası toplumun ve bağışçıların katkılarının bu ihlallere iştirak etmekle sonuçlanmadığından emin olmaları gerektiğini de vurguladı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'dan Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı 620 bini geçti.

Köyleri tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan en az 3 bininin hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Uluslararası Af Örgütü'nden Arakan kararı

Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve Budist çeteler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman, dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

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