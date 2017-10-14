Uluslararası Atom Enerjisi kurumundan İran açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Sekreteri Yukiya Amono, ajansın İran'a yönelik yürüttüğü nükleer gözlem ve doğrulama programına ilişkin, "Şu anda İran, dünyanın en sağlam nükleer doğrulama sistemine tabidir." ifadesini kullandı.

İRAN'IN FAALİYETLERİ GÖZLENİYOR

UAEA tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurumun Ocak 2016'dan itibaren, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) isteği üzerine oluşturduğu Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) çerçevesinde İran'ın nükleer ile ilgili taahhütlerini yerine getirmesini gözlemlediği ve onayladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreter Amono, UAEA'nın doğrulama ve izleme faaliyetlerinin tarafsız ve objektif bir şekilde JCPOA ve standart koruma önlemleriyle tanımlanan usullere uygun olarak yürütüldüğünü ifade etti.

AJANS İRAN'A KARŞI SIKI TAKİPTE

Ajansın İran'a yönelik nükleer gözlem ve doğrulama programının gayet etkili olduğunu vurgulayan Amono, "Şu anda İran, dünyanın en sağlam nükleer doğrulama sistemine tabidir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın UAEA ile Kapsamlı Korunma Anlaşması için ek protokolü geçici olarak uygulamaya koyduğunu hatırlatan Amono, "Söz konusu protokol, denetmenlerimize İran'da bilgi edinme ve istenilen yerlere daha geniş erişim imkanı tanıyan güçlü bir doğrulama aracıdır. Şimdiye kadar UAEA ziyaret etmesi gereken tüm yerlere girebilmiştir." ifadelerini kullandı.



