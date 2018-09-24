Uluslararası Belgesel Festivali'ne yoğun ilgi

El Cezire Balkanlar tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Uluslararası Belgesel Festivali (AJB DOC) büyük ilgi görüyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Cinema City'de devam eden festival, üçüncü gününde Avrupa'nın farklı ülkelerinden çok sayıda belgesel izleyicisini bir araya getirdi.

FESTİVALE İLGİ YOĞUN

Festival Müdürü Edhem Foco, festivale ilginin yoğun olduğunu ifade ederek, "Festivale yurt dışından katılanların ilgisi inanılmaz. Önümüzdeki yıllarda festivalin Avrupa'da önemli bir konuma geleceği kanaatindeyim." dedi.



