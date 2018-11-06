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Uluslararası festivaller Malatya’da buluşuyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 17:18..
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Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yıl ilk kez Uluslararası Festival Yöneticilerini ve Profesyonellerini bir araya getiriyor.

Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde gerçekleşecek Festivaller Malatya'da etkinliği Kosova, Makedonya, Macaristan, İtalya, Arnavutkluk ve Karadağ’dan festival yöneticilerini Malatya’da ağırlayacak.

Uluslararası festivaller Malatya’da buluşuyor

SİNEMASEVERLERİN BULUŞMA NOKTASI

Malatya Film Platformu kapsamında 11 Kasım 2018 saat 14:30-16:30 arasında düzenlenecek ve 6 ülkeden uluslararası festival direktörlerinin katılacağı panelde festivallerin kısa tanıtımları, başvuru ve değerlendirme süreçleri gibi sinemacıların ilgiyle takip ettiği süreçlerin işleyişi anlatılacak.

Festivalciler aynı zamanda Malatya'daki festival severlerle buluşma olanağı bulacaklar.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen sinemacıları Malatya’da buluşturmaya hazırlanan festivalin yenilenen “malatyafilmfest.org.tr”internet sitesinden filmler ile etkinlikler günlük olarak takip edebilecekler.

Uluslararası festivaller Malatya’da buluşuyor

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