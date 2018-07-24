Uluslararası Gastronomi Festivali düzenlenecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali", 20-22 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek festivalde, dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, kente özgü lezzetleri tatma fırsatı bulacak.

YERELDEN EVRENSELE

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 116 şehir arasında yer almayı başaran "gazi" şehir, Gaziantep'i Geliştirme Vakfının (GAGEV) koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, ilçe belediyeleri ve ilgili kurumların katkılarıyla zengin mutfağını ve kültürel zenginliklerini yerelden evrensele taşıyacak.

ŞEHRİN MUTFAĞI TANITILACAK

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şeflerin ve yerli üreticilerin bir araya gelerek Gaziantep'e özgü lezzetleri yorumlayacağı festivale, farklı bölgelerden de yoğun bir katılım bekleniyor.

Yöresel lezzetlerin tadılacağı, yerel üreticilerin coğrafi işaretli ürünlerle hazırladığı lezzetlerin tanıtılacağı Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali'nde, şehrin mutfağı yeniden yorumlanacak.