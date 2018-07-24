taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.767
USD
4,7670
EURO
5,5780
ALTIN
187,51
PETR
73,2700

Uluslararası Gastronomi Festivali düzenlenecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Gastronomi Festivali düzenleyecek.

AA | 24.07.2018 - 11:42..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali", 20-22 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek festivalde, dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, kente özgü lezzetleri tatma fırsatı bulacak.

YERELDEN EVRENSELE

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 116 şehir arasında yer almayı başaran "gazi" şehir, Gaziantep'i Geliştirme Vakfının (GAGEV) koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, ilçe belediyeleri ve ilgili kurumların katkılarıyla zengin mutfağını ve kültürel zenginliklerini yerelden evrensele taşıyacak.

Uluslararası Gastronomi Festivali düzenlenecek

ŞEHRİN MUTFAĞI TANITILACAK

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şeflerin ve yerli üreticilerin bir araya gelerek Gaziantep'e özgü lezzetleri yorumlayacağı festivale, farklı bölgelerden de yoğun bir katılım bekleniyor.

Yöresel lezzetlerin tadılacağı, yerel üreticilerin coğrafi işaretli ürünlerle hazırladığı lezzetlerin tanıtılacağı Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali'nde, şehrin mutfağı yeniden yorumlanacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'teki HDP'lilerin korkulu rüyası: Alpay Özalan

Meclis'teki HDP'lilerin korkulu rüyası: Alpay Özalan

499
Ahmet Şık, TBMM kürsüsünde hakaretler yağdırdı

Ahmet Şık, TBMM kürsüsünde hakaretler yağdırdı

233
TBMM'de yeni vekiller arasında ilk gerginlik

TBMM'de yeni vekiller arasında ilk gerginlik

53
Ahmet Hakan'ın Meral Akşener öngörüsü tutmadı

Ahmet Hakan'ın Meral Akşener öngörüsü tutmadı

55
Ahmet Şık'a verilen cezalar

Ahmet Şık'a verilen cezalar

78
İstanbul için dolu uyarısı

İstanbul için dolu uyarısı

14
Türkiye geneli 5 günlük hava raporu

Türkiye geneli 5 günlük hava raporu

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM