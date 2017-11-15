Umut Akyürek'in kızı Melek Bal

Umut Akyürek ses sanatçısı Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında dünya evine girmişti. Bir yıl sonra bebek sahibi olan çift kızlarına Melek Bal adını vermişti. 2005 doğumlu Melek ile annesini görenler gözlerine inanamadı. Geçtiğimiz aylarda 12 yaşındaki kızıyla bir alışveriş merkezinde görüntülenen Umut Akyürek "Kızımla aynı boydayız. Dışarıdan görenler arkadaşız sanıyor, bu da beni çok mutlu ediyor" açıklamasını yapmıştı.

Melek’in yaşından büyük göründüğünü ve makyajı çok abarttığını belirten bazı sosyal medya kullanıcıları şarkıcı Umut Akyürek'i kızdırdı.

"KIZIM BENİ DİNLEMİYOR"

Kızına yapılan kötü yorumlara sinirlenen Akyürek, sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Bazı tipler bir magazin sayfasında vık vık cık cık yapıp duruyorlarmış. Bu nasıl 13 yaşındaymış falan diye. Geçen de paylaşmıştım ama işlerine geldiği gibi bir coşmuşlar ki tutabilene aşk olsun. O bir çekim içindi peruk ve makyaj. Buyurun kıskanç teyzeleri bakın doğar doğmaz burnunu çenesini ağzını yaptırmıştık!

"NE YAPAYIM DÖVEYİM Mİ?"

Ne yalan söyleyeyim ben de bu yaşta makyajı asla tasvip etmiyorum ama laf dinletemiyorum, dinlemiyor. Ne yapayım öldüreyim mi döveyim mi? Bu çocuk da böyle bir çocuk. Ne plastik makyajlar yapıyor profesyoneller halt etmiş. Bir gün yara izi bir gün zombi makyajıyla karşıma çıkıveriyor onun en büyük tutkusu bu. Engel olamıyorum hayatı makyaj videolarını seyretmek ve herkese uygulamak. Bütün çevremiz onun makyajlarından nasibini almıştır. Anneannesi, babaannesi, teyzeleri, konu komşu o derece seviyor anlatabiliyor muyum?

"ALLAH'TAN DA KORKMAMIŞLAR"

Gerçi insan olan anlar, anlamak istemeyenlerin başka başka dertleri vardır, oralara hiç girmeyeyim. Bu çocuğun resimde Türkiye 1’inciliği var bırakın 12’yi 5 yaşında bile kavga dövüş ruj sürerdi. Yaşamayan bilmez. Ama ruh hastaları kafasındakinin bariz peruk olduğunu göre göre yok saçı platin daha komiği dudağı botox, burnu çenesi estetik demişler Allah'tan da korkmamışlar.

"50 TANE ESKİTMEDİK"

Bugüne kadar adımıza toz konmasın ismimize halel gelmesin diye bunca yıldır eşimle dimdik duran ahlaklı yasayan alnı ak insanlarız. Bir açığımızı bulamayınca buradan vurmak istemişler. Olsun buna bin şükür. Skandalımız, rezilliğimiz, kasetimiz, sayısız sevgililerimiz, zengin dostumuz postumuz yok, hiç olmadı! 24 yıldır aynı insanlayız. Elli tane eskitmedik. Bizim ayıbımız da bu olsun ne yapalım."