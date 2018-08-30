UNESCO ödüllü babasının izinde

Kastamonu'da yaşayan Mehmet Tekeli, 2010 yılında UNESCO'dan "Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı" ödülünü alan babasının kültürel mirasını sürdürerek bağlamaları gelecek nesillere tanıtıyor.

Çalışmalarını babasının atölyesinde sürdüren Mehmet Tekeli, dut ağacından yaptığı ve manda boynuzu kullandığı bağlamalarıyla insanların yüreğine dokunuyor.

NESİLDEN NESİLE SAZ USTALIĞI

Mehmet Tekeli, "Çamdan bir saz yapmışlar. Bunu daha sonra bir zengin satın almış. Bir tane daha yapmışlar, onu da almış. Saz yapım mesleğine bu şekilde girmişler. Amcam Ahmet Tekeli 1954 yılında dükkan açmış. 1957 yılında da babam, Ahmet Tekeli'nin yanına gelmiş. Tekeli kardeşler o şekilde doğmuş. 50 seneye yakın beraber çalışmışlar. 1990 yılında amcam vefat edince babam tek başına işi sürdürmüş." dedi.

"ÖDÜL BİZE GURUR VERDİ"

Babası Bekir Tekeli'nin UNESCO 'dan "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü 2010 yılında Neşet Ertaş ile birlikte aldığını anlatan Mehmet Tekeli, ödülün kendileri için büyük bir gurur olduğuna işaret etti.

"İSMİMİZ YAŞASIN İSTEDİM"

Kendisinin babasıyla küçük yaşlardan itibaren atölyeye gittiğini, böylece zamanla bağlama yapmayı öğrendiğine dikkati çeken Mehmet Tekeli, "Babamdan sonra bağlama yapmaya devam ettim. Babam vefat ettikten sonra baca tütsün, bu iş devam etsin diye mesleğe devam ettim. İsmimiz yaşasın istedim." diye konuştu.







