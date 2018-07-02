En çok kazandıracak 10 meslek sıralandı

Üniversite adayları sınavlardan sonra artık son viraja girdi. Puanlar henüz belli olmasa da öğrencilerin aklında ortalama puanlar belirginleşmeye başladı.

ÖSYM henüz net bir açıklama yapmadı ancak YKS soru ve cevaplarının bir iki gün içinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları ise 31 Temmuz’da açıklanacak.

Kesin sonuçların açıklanmasının ardından ise artık sıra tercih işlemlerinde.

GÜNÜMÜZÜN MESLEKLERİ DÖNÜŞÜM GEÇİRECEK

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, gazetelerin eğitim muhabirleri ile yaptığı sohbet toplantısında gelişen teknolojiyle birlikte günümüz mesleklerinin dönüşüm geçireceğini anlattı.

Gençlerin gelecekte bu alanlara yönelmesinin ülke kalkınmasına katkı sağlayacağının belirten Karaca, söz konusu mesleklerin maddi getirisinin de iyi olacağına dikkati çekti.

İŞTE GELECEĞİN MESLEKLERİ

Üniversite sınavları sonrasında meslek seçiminde bulunacak gençlere tavsiyelerde bulunan Mehmet Karaca, geleceğin mesleklerini şöyle sıraladı:

"Dijital dönüşümle birlikte günümüzde bildiğimiz birçok meslek miadını dolduracak. Onların yerine öne çıkarak hayatımıza yön verecek olan meslekler şu şekilde:

Endüstriyel Veri Bilimciliği,

Robot Koordinatörlüğü,

IT/ IoT Çözüm Mimarlığı,

Endüstriyel Bilgisayar Mühendisliği,

Bulut Hesaplama Uzmanlığı,

Veri Güvenliği Uzmanlığı,

Şebeke Geliştirme Mühendisi,

3D Yazıcı Mühendisliği,

Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımcılığı,

Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı

VERİ VE VERİ İŞLEME GELECEĞİN MESLEĞİ

Bu meslekler arasında özellikle veri ve veri işlemenin geleceğin meslekleri arasında öne çıktığını söyleyebilirim. Veri bilimcilerin görevi veriyi çıkarıp hazırlamak, gelişmiş analizler yürütmek ve elde edilen sonuçları ürün ve üretim sürecini geliştirmek için kullanmaktır.

Veri güvenliği uzmanlarının temel göreviyse bozukluk veya kötü niyetli saldırıların neden olabileceği kayıpları önlemektir.

Özellikle her verinin işleneceği gelecekte veri uzmanlarına ve veri bilimcilere büyük işler düşecek. Bu sektörler iyi bir de kazanç kapısı olacak."

9 TEKNOLOJİK İLERLEME

Karaca, "Dijital Dönüşüm"e geçilmesiyle birlikte hızlı bir toplumsal dönüşüm yaşanacağını, bu değişimin yalnızca mesleki alanlarda sınırlı kalmayacağını ifade etti.

9 teknolojik ilerlemenin geleceğin sanayi üretimini şekillendireceğini belirten Karaca, “Akıllı robotlar, siber güvenlik, nesnelerin interneti, bulut çözümleri gibi alanlardaki ilerlemeler önemli. Üretimden Ar-Ge’ye bu gelişmeleri takip eden ülkeler kalkınacaktır." ifadelerini kullandı.