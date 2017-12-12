Üniversite hastanelerine ilaç sağlayan depolar isyan etti

Üniversite hastanelerine ilaç sağlayan depolar, paralarını alamamaktan sikayetçi. Kamu İlaç Tedarikçileri Derneği (KİTDER) üyelerinin 4 yıllık alacağının 800 milyon liraya ulaştığı belirtilirken, sadece tek bir ilaç deposuna üniversite hastanelerinin borcunun 284 milyon lirayı bulduğu açıklandı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Alacaklılardan Gül Ecza Deposu, İstanbul Üniversitesi hastanelerinden olan alacakları için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başvuru dilekçesinde 2014'ten bu yana ödemelerle ilgili yapılan başvuruda, konuyla ilgili kamu davası açılması istendi.

EN ÖNEMLİ SIKINTI ÖDEMEDE YAŞANIYOR

KİTDER Başkanı Kadir Keçelioğlu da, devlet ve üniversite hastanelerindeki sıkıntılardan en önemlisinin ödemede yaşandığını belirtti.

Danıştay 10'uncu Dairesi'nin ilaç firmalarının alacaklarının öncelikli olarak ödenmesi konusunda kararı bulunduğuna dikkat çeken Keçelioğlu, şartnamedeki ödeme vadelerine de uyulmadığını belirtti.

Keçelioğlu, üyelerinin üniversite hastanelerinden 2014 yılından bile alacağı olduğunu vurguladı.