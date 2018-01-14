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Üniversite öğrencisi genç kız 6. kattan düştü

Beşiktaş'ta üniversite öğrencisi Hazal Akyürek, babaannesiyle birlikte kaldığı 6. kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

DHA | 14.01.2018 - 06:09..
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Akşam arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden üniversite öğrencisi Hazal Akyürek, sabah saat 03:45 sıralarında babaannesiyle birlikte yaşadığı, Akatlar Mahallesi Gül Sokak'ta bulunan Gazeteciler Sitesi'ndeki evlerine geldi. Yaklaşık 15 dakika sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle 6. kattaki evin penceresinden düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6 kattan beton zemine düştüğü belirlenen Hazal Akyürek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayın intihar mı yoksa düşme mi olduğunu araştırıyor.

1,5 YILDIR BABAANNESİNİN YANINDA

Ailesinin İzmit'te yaşadığı öğrenilen Akyürek'in yaklaşık 1.5 yıldır üniversite öğrenimi için babaannesinin yanında kaldığı öğrenildi.

Üniversite öğrencisi genç kız 6 kattan düştü VİDEO

Üniversite öğrencisi genç kız 6. kattan düştü

"BURADA OKUYOR, AİLESİ İZMİT'TE"

Sitenin görevlisi Kadir Aydoğan, Hazal Akyürek'in eğitimi nedeniyle 1.5 yıl önce binaya geldiğini ve babaannesinin yanında kaldığını belirtti. Aydoğan, "Apartman görevlisiyim, her halde bunalıma girmiş. Yeni geldi zaten. Okuyor kendisi. 20 yaşında. Babaannesinde kalıyordu. karşısında da dayısı kalıyordu. 1.5 senedir burada kalıyordu. babası annesi İzmit'te oturuyor. Bu, burada okuyor. Aileye telefon ettiler gelecekler. Cenaze aşağıda sığınakta savcıyı bekliyoruz" dedi.

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