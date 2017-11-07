Üniversiteli Cem, hurdalardan heykel yapıyor

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Cem Özkan, hurda malzemelerle birbirinden ilginç heykeller yapıyor.

Daha önce Eskişehir'in merkeze bağlı köy olan Keskin Mahallesi yakınlarındaki bir tanıdığına ait atölyede çalışmalarını sürdüren Cem Özkan, hurdacılardan satın aldığı malzemeleri değişik heykellere dönüştürüyor.

BÜYÜK BİR HURDALIĞA SAHİP OLMAK İSTİYOR

Metalden gemiler, astronot, bilim kurgu karakterleri ile hayvan figürleri yapan Cem Özkan, büyük bir hurdalığa sahip olmayı istiyor. Çeşitli ülkelerdeki kendisi gibi bu tür çalışmalar yapanlarla tanışmak istediğini anlatan Özkan şunları söyledi:

"Annem emekli resim öğretmeni. Annem resim öğretmeni olduğu için küçük yaşta resme çok ilgim oldu. Annemin çizimlerine sürekli bakıp tekrar etmeye çalışıyordum. 2 yıldan beri bir tanıdığımın atölyesinde çalışma yapıyorum. Burada atık parçaları alıp tasarımını o parçalara göre hazırlıyorum. Önce heykelin iskeletine başlıyorum. Birkaç parçayı koyduktan sonra tasarımını kafamda öyle şekillendiriyorum ve düşüncelerimi buraya aktarıyorum. Metal parça bütüne gittiği için tasarımını daha da özgürleştiriyorum. Metal sizi kısıtlamıyor. Beni daha çok öğrenmeye sevk ediyor."

"HOCA OLARAK KENDİMİ SEÇTİM"

Üniversiteye başladığı ilk yıllarda kantinde atık parçalardan metal yarışması afişini gördüğünü belirten Cem Özkan, "Hocalarıma sordum. Ben böyle bir yarışmaya katılmak istiyorum. Öğrenebilir miyim diye. Dersini alamadığın için giremesin bu yarışmaya dediler ilk başta. Ben de bunu istiyorum bölüm de heykel dedim. Beklemek zorunda olduğumu söylediler. Sonra okul atölyesinde kaynak makinasıyla çalışma yapmayı öğrendim. Kaynak çalışması heykel yapma konusunda beni tamamen hırslandırdı. Sadece yapmam gereken işin bu olduğunu gösterdi. Bu konuda bir öğretmen öğrenci ilişkisi yaşamadım. Bu yüzden hoca olarak kendimi seçtim ve daha fazla öğrenmek istedim." dedi.

HURDALARDAN YAPILAN ATI BİR YILDA TAMAMLADI

Cem Özkan, yaptığı eserleriyle sergi açmak istediğini söyleyerek, "Bu konuya başta figüratif başladım. Bilim kurgusal düşüncelerim olsun, oyunlar, okuduğum şeyler. Onlara yönelik çalışmada bulundum. Metalin kişiliğini kullandım. Çalışmalarda atık malzemeler kullandım ve sacı şekillendirdim. Yaptığım atın üzerinde çok fazla atık parçalar ve dökümler var. Bir yılda bu atı tamamladım. Eserlerimle sergi açmak istiyorum." dedi.





















