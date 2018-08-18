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Ünlü isimleri birebir canlandırıyor

Çinli makyaj sanatçısı He Yuhong, birbirinden farklı çalışmaları milyonlarca kişi tarafından ilgi görüyor.

REUTERS | 18.08.2018 - 16:21..
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Dünyaca ünlü tablolar, ünlü futbolcular, sanatçılar, Çinli makyaj sanatçısı He Yuhong, marifetli elleriyle tekrar hayat buluyor.

SAYFASINDA PAYLAŞIYOR

27 yaşındaki He Yuhong, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Makyaj dönüşüm videolarıyla milyonlarca takipçiye hitap eden He Yuhong, yaptığı çalışmalarını YUYAMIKA isimli sayfasından paylaşıyor

"BU TÜR MAKYAJ YAPMAK ÇOK ZOR"

Yaptığı işin zorluklarını, "Bu tarz bir makyaj yapmak daha zor, çünkü daha çok çizim gibi. Diğer insanların yüzlerini kendime çekmem gerekiyor, birçok ayrıntı ekleniyor ve yüz özelliklerimi değiştirmem gerekiyor." sözleriyle ifade ediyor.

Ünlü isimleri birebir canlandıran Çinli makyaj sanatçısı

Ünlü isimleri birebir canlandırıyor

ÜNLÜ İSİMLERİ ÇİZDİ

En çok dikkat çeken çalışmaları arasında Mona Lisa, Cristiano Ronaldo gibi isimler var. Çizimleri için harcadığı aylık gider ise 10.000 Çin Yuanı (8730 TL).

Yeni projelere imza atmak isteyen sanatçının hedefleri arasında “Lion King” filmi karakterleri ve Disney animasyon filmi karakterleri var.

Ünlü isimleri birebir canlandırıyor

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