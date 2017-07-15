Ünlü isimlerin 15 Temmuz sessizliği

Gezi Parkı ve Adalet Yürüyüşü'nde öne çıkan ünlüler, 15 Temmuz'da sessizliğe gömüldü.

Twitter ve Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Cem Yılmaz, kanlı darbe girişiminin yıldönümünde açıklama yapmadı.

CEM YILMAZ BİLDİĞİNİZ GİBİ

Yılmaz, Fetullahçı teröristlere karşı ölümü göze alarak meydanlara akın eden vatandaşların tanklara karşı dimdik durduğu 15 Temmuz gecesi de darbeye karşı bir açıklama yapmamıştı.

BEREN SAAT SESSİZLİĞİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği Adalet Yürüyüşü'ne destek olan Beren Saat de 15 Temmuz'da sessiz kaldı.

HALİT ERGENÇ TEPKİSİZ KALDI

Gezi Parkı eylemlerinde meydanlara inen Halit Ergenç de darbeye karşı sessizliğini koruyan ünlüler arasında. Son olarak 16 Nisan'da tweet atan Ergenç, darbenin yıldönümünde herhangi bir açıklama yapmadı.

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