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Ürdün parlamentosunda intihar girişimi

Hükümet için güven oylaması yapıldığı sırada bir kişi, meclis balkonundan atladı.

İHA | 20.07.2018 - 02:49..
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Ömer Razzaz’ın kurduğu hükümet için mecliste yapılan güven oylaması sırasında ilginç bir olay yaşandı. Meclisin üst katında güven oylamasını izleyen bir Ürdün vatandaşı, ülkenin Başbakanı Ömer Razzaz ile konuşmasına izin verilmemesi durumunda kendini balkondan aşağı atacağını söyledi.

ATLAYAN ADAMI HAVADA YAKALADILAR

Razzaz’ın aşağı atlamaması için ikna etmeye çalıştığı Ürdünlü vatandaş, bir anda aşağı atladı. Milletvekilleri ve personel şahsı havada yakalayarak zarar görmesini engelledi. Ürdün Başbakanı Ömer Razzaz’ın, olayın ardından vatandaşla görüştüğü belirtildi.

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Ürdün parlamentosunda intihar girişimi

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