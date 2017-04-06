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Üretilen yapay mini-beyinler, araştırmalarda çığır açacak

Bilim adamları, beyin rahatsızlıklarını analiz etmek ve yeni tedaviler geliştirmek üzere, laboratuvar ortamında mini-beyin üretti.

06.04.2017 - 17:27
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Almanya’nın Bonn Üniversitesi araştırmacıları, "Miller-Dieker sendromu" olarak adlandırılan nadir kalıtsal beyin deformasyona yol açan mekanizmaları analiz etmek üzere, hastalardan aldıkları deri hücrelerini, "uyarılmış çok tesirli kök hücrelere" dönüştürerek laboratuvar ortamında beyin organoidleri üretmeyi başardı.

HASTALIĞIN OLUŞUM SÜRECİ GÖZLEMLENDİ

Araştırmacılar, tekil sinir hücrelerinin daha karmaşık dokulara dönüşmesiyle ortaya çıkan "mini-beyinler" sayesinde hastalığın oluşum süreçlerini gözlemlemeyi başardı.

Araştırmanın yazarlarından Doç. Dr. Philipp Koch, 'Miller-Dieker sendromu'ndan mustarip hastalarda yoğunluğu ve organizasyonu sağlayan proteinlerin eksik olduğu, bu sebeple hücrelerin erken farklılaştığını belirtti. Araştırmacılar bu tip organoidlerin kullanılmasının beyin araştırmalarında çığır açacağını vurguladı.

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