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Uşak’ta öfkeli damat kayınpederinin evine molotof attı

Eşinden ayrı yaşayan genç, tartıştıkları kayınpederinin evine herkes içerideyken molotof kokteyli atarak kayıplara karıştı.

08.03.2017 - 01:53
  1. Haberler
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Merkez Dikilitaş 1. Ceylan Sokakta meydana gelen olayda, F.Y. isimli genç, eşi Z.Y’nin evi terk etmesinin üzerine kayınpederi Y.S’nin oturduğu sokağa gelerek Y.S. ile tartışma başladı.

KAYINPEDERİNİN EVİNE MOLOTOF ATTI

Tartışmadan sonra sokaktan uzaklaşan F.Y., bir süre sonra hazırladığı molotof kokteyli ile birlikte kayınpederinin evinin önüne gelerek yanıcı madde dolu şişeyi pencereye fırlattı. Camın kırılmasıyla birlikte ev yanmaya başladı. Evin içinde bulunan kişiler son anda kendilerini dışarıya atarken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Uşak’ta öfkeli damat kayınpederinin evine molotof attı

Öfkeli damat F.Y. ise olaydan sonra kayıplara karıştı. Polis F.Y.’nin yakalanması geniş çaplı operasyon başlattı. Firari damat F.Y.’nin çok sayıda suç ve sabıka kaydının olduğu öğrenildi. Molotoflu saldırıya uğrayan kayınpederin evi ise çıkan yangından dolayı kullanılamaz hale geldi.

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