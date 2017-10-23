Üsküp'te korkunç ralli kazası

Görüntüler Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te kaydedildi. Üsküp'te bir pist alanında ralli yarışı gerçekleştiriliyordu. Araçlar yoldan hızla geçişini yaparken yolun kenarında ise meraklı seyirciler yarışı seyrediyordu. İşte ne olduysa o anda oldu.

Yarış sırasında freni patlayınca seyirciye çarptı -VİDEO

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Güvenlik bariyerinin bulunmadığı alanda bir yarış otomobili virajdan çıkarak hızla düzlüğe girdi. Peşinden gelen araca yol vermemek için hamle yapan araç tam o anda kontrolden çıkıp pist dışına sürüklendi.

Taklalar atarak ilerleyen araç hızla reklam panosuna çarptı. Çarpışma anında bir kişi araç ile pano arasında sıkışıp feci şekilde can verdi. O bölgedeki diğer seyirciler ise son anda kaçarak canlarını kurtarmayı başardı.