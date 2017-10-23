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Üsküp'te korkunç ralli kazası

Makedonya'da otomobil yarışı sırasında bir araç kontrolden çıkarak korkunç bir kazaya neden oldu. Kazada 1 kişi feci şekilde can verdi.

23.10.2017 - 16:58
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Görüntüler Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te kaydedildi. Üsküp'te bir pist alanında ralli yarışı gerçekleştiriliyordu. Araçlar yoldan hızla geçişini yaparken yolun kenarında ise meraklı seyirciler yarışı seyrediyordu. İşte ne olduysa o anda oldu.

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FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Güvenlik bariyerinin bulunmadığı alanda bir yarış otomobili virajdan çıkarak hızla düzlüğe girdi. Peşinden gelen araca yol vermemek için hamle yapan araç tam o anda kontrolden çıkıp pist dışına sürüklendi.

Üsküp'te korkunç ralli kazası

Taklalar atarak ilerleyen araç hızla reklam panosuna çarptı. Çarpışma anında bir kişi araç ile pano arasında sıkışıp feci şekilde can verdi. O bölgedeki diğer seyirciler ise son anda kaçarak canlarını kurtarmayı başardı.

Üsküp'te korkunç ralli kazası

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