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Üsküp’te Zaman gazetesi tabelası indirildi

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te FETÖ'nün medya ayağı Zaman gazetesinin ofisi kapatıldı. Terör organına ait ofisin dışındaki dev tabela da kaldırıldı.

İHA | 27.08.2018 - 12:19..
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Makedonya Cumhuriyeti’nin başkenti Üsküp’te İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenen, FETÖ terör örgütünün propaganda organı Zaman Gazetesi’nin tabelası söküldü.

Kentin merkezinde en hakim binalarından birinde yer alan tabela indirilirken, terör örgütünün temsilcileri bu binadaki ofisi de kapamak zorunda kaldı.

Üsküp’te Zaman gazetesi tabelası indirildi

GELİR KAYNAKLARI KESİLDİ

Makedonya’da faaliyetlerini birçok alanda devam ettiren FETÖ terör örgütüne karşı Türkiye’nin kararlı mücadelesi tüm hızıyla sürüyor.

Üsküp’te Zaman gazetesi tabelası indirildi

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, ülkede çalışmaların kesintisiz sürdüğünü, ekonomik darboğaza giren ve en büyük gelir kaynakları olan Yahya Kemal Okullarında büyük öğrenci kaybına uğrayan FETÖ’nün kaynakları kuruyunca faaliyet gösterdiği alanları birer birer terk ettiğini söyledi.

Üsküp’te Zaman gazetesi tabelası indirildi

Kara, "İşte terör örgütünün yayın organı Zaman da Üsküp meydanındaki dev binada hem ofislerini kapattı, hem de tabelasını söktü. FETÖ’nün Makedonya’dan tamamen tasfiye edilmesi için çalışmalara aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.

Üsküp’te Zaman gazetesi tabelası ARŞİV VİDEO

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