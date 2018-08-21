Ustalarının izinde hat sanatını yaşatıyor

Hat sanatında 31 yaşında eğitim almaya başlayan hattat 45 yaşındaki Erol Balcı, 4 yıl önce hocası Mehmet Memiş'ten icazetnamesini aldı.

EĞİTİM VERİYOR

Bu sanatın, Türkiye'de daha çok tanınması, gelecek nesillere aktarılması için Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Kültürevi'nde eğitimleri sürdüren Erol Balcı, Kocaeli ve İstanbul'da ayrıca 2 kursta eğitim veriyor.

HATATLIĞI YAŞATMAK İSİTYOR

Erol Balcı, usta-çırak ilişkisiyle öğrenci yetiştirerek Osmanlı mirası hat sanatına sahip çıkıyor. Hattat Balcı, yaptığı açıklamada, yazı sanatına ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirterek, daha sonraki zamanlarda hat sanatına olan merakının arttığını söyledi.