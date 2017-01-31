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Üşüyen köpeğin üzerine çıkarttığı montunu örttü

Giresun'da hırsızı tespit etmek için kamera kayıtlarını izleyen kişi, üşüyen köpeğe montunu örten adamla karşılaştı.

31.01.2017 - 11:35
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Giresun merkez Aksu mahallesinde bir apartman sakini, apartmandaki dairelerin önünden ayakkabı çalan hırsızı bulmak amacıyla güvenlik kamerasını incelemeye başladı.

AÇ VE ÜŞÜYEN KÖPEĞE ŞEVKAT

Güvenlik kamerasını bir süre inceleyen apartman sakini ilginç bir görüntü ile karşılaştı. Sokağın karşısındaki apartmanın önünde soğuk havada üşüyen ve aç kalan bir köpeğin yanına bir kişi geldi.

MONTUNU KÖPEĞİN ÜZERİNE ÖRTTÜ

Aç ve üşüyen köpeği seven kişi köpeğe yemek verip üstündeki montu çıkararak üstüne örttü. Bir süre köpeğin başında duran kişi daha sonra köpeğin başından ayrıldı. Güvenlik kamerasını görüntülerini izleyen vatandaş, üstündeki montu çıkartıp üşüyen köpeğin üzerine örten kişinin belediyede çalışan bir işçi olduğunu belirtti.

Üşüyen köpeğin üzerine çıkarttığı montunu örttü İZLE

Üşüyen köpeğin üzerine çıkarttığı montunu örttü

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