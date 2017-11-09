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Uyuşturucu ile mücadele komisyonu kurulacak

Uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı

09.11.2017 - 11:14
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RESMİ

"Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar"a göre, Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca meclis araştırması açılacak.

12 ÜYELİ KOMİSYON

Araştırmayı yapacak komisyon 12 üyeden oluşacak. Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Kurulacak komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışacak.

Söz konusu karar, TBMM Genel Kurulunun 2 Kasım tarihli 17’nci birleşiminde alınmıştı.

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