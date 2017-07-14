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Uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

Terörle mücadele başta olmak üzere birçok kursu başarıyla tamamlayan 2 bin uzman erbaş için tören düzenlendi.

14.07.2017 - 14:12
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda asayiş kursuna katılarak 14 hafta süresince gerçekleştirilen terörle mücadele başta olmak üzere birçok kursu başarıyla tamamlayan 2 bin uzman erbaş için tören düzenlendi.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 23'inci Dönem Uzman Erbaş Asayiş Branşı Kurs Kapanış Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.

Törende konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, tarihte, mukaddes vatan toprakları söz konusu olduğunda, en olumsuz koşullarda dahi, devleşerek, dünyanın en büyük güçlerine meydan okuyan kahraman Türk gençlerinin, emsalleriyle asla mukayese edilemeyecek yücelikteki vatan sevgisinin, erişilmez kahramanlık ruhunun, sarsılmaz mücadele azminin ve asil karakterinin, bundan sonra daha da yükseleceğine olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

Uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

15 TEMMUZ VURGUSU

Mezun olan uzman erbaşların yasalara bağlı, hukuk devleti sınırları içinde, insan hak ve hürriyetlerine azami dikkat ve özen göstererek, gayrimeşru hiçbir odağın emrine girmeden sadece devletin emrinde ve milletinin hizmetinde olacağından ve vazifelerini en güzel biçimde icra edeceklerinden şüpheleri olmadığını aktaran Çeber, şunları kaydetti: "15 Temmuz Şehitlerimizi Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü idrak ettiğimiz bu hafta acılarımız, anılarımız ve zaferimiz çok tazeyken, beynini kiraya vermemiş, sadece vatanı, milleti ve devleti için mesai yapacak, hiyerarşik amirleri ve kanunlar dışında emir ve talimat olmayacak vatan evlatları ile silahlı kuvvetlerimiz daha da güçlenecektir. Sizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin inançlı, kararlı bir savunucusu ve her an göreve hazır bir kanun ordusu olan jandarma genel komutanlığının onurlu birer ferdi olarak, birlik ve beraberlik ruhu içinde, yurdumuzda, emniyet ve asayişi sağlayacak ve her türlü şer unsurlarına karşı mücadele edeceksiniz."

Uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

Kursu birincilikle bitiren Yılmaz İlker Akkılık yaş kütüğüne plaket çaktı. Ardından kurslarda başarılı olan uzman erbaşlara Vali Çeber ve Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç tarafından belgeleri verildi.

Kursa katılan uzman erbaşların hazırladığı gösterinin ardından tören geçişi yapıldı.

Uzman erbaşlar, törenin ardından aileleriyle bir araya geldi.

Uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

Uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

Uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

Uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

Uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

Uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

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