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Uzman erbaşlar terörle mücadele kursunu tamamladı

İzmir'deki Teröristlerle Mücadele Harekatı Kursu'nu tamamlayan 1978 uzman erbaş için mezuniyet töreni yapıldı.

AA | 21.07.2018 - 12:29..
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Uzman erbaşlar terörle mücadele kursunu tamamladı

İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında, Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'na katılan 1978 uzman erbaş düzenlenen törenle mezun oldu.

Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, Foça ilçesindeki okulda 1978 uzman erbaş için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 16 hafta süren eğitim süresince Atatürkçü düşünce sistemi ışığında hedeflerinin, aklı ve bilimi rehber edinen, ahlaki ve mesleki değerlere gönülden bağlı uzman erbaş yetiştirmek olduğunu söyledi.

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"SİZLERE GÜVENİYORUZ"

Eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşların Jandarma Genel Komutanlığında atacakları her adımı mutlaka düşünerek atmaları gerektiğini bildiren Çekiç, "Sizleri seviyor, sizlere güveniyor, sizlere inanıyoruz." dedi.

Uzman erbaşlar terörle mücadele kursunu tamamladı FOTO GALERİ

Uzman erbaşlar terörle mücadele kursunu tamamladı

"NE KADAR ÖVÜNSENİZ AZDIR"

Mustafa Çekiç, uzman erbaşların ailelerine de seslenerek, "Büyük fedakarlıklarla yetiştirip Jandarma Genel Komutanlığına gönderdiğiniz evlatlarınız dimdik, heyecanla ve gururla karşınızda durmaktadır. Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Onlar sizin olduğu kadar artık bizim de evlatlarımız olmuştur." diye konuştu.

Uzman erbaşlar terörle mücadele kursunu tamamladı

"VARLIĞIMZLA BİLE KORKU VERMEYİ ÖĞRENDİK"

Kursiyerler adına konuşma yapan Jandarma Uzman Onbaşı Himmet Soylu ise kursu başarıyla bitirmenin heyecanı içinde olduklarını belirterek, "Biz burada 24 saati kullanmayı, sevdiklerimize sağsalim dönmeyi, düşmanlara ise sadece varlığımızla bile korku vermeyi, gerekirse gözümüzü kırpmadan 5 dakika içinde öleceğini bile bile savunduğu mevziyi bırakmayan atalarımız gibi canımızı ortaya koyarak ülkemizi savunmayı ve korunmayı öğrendik." şeklinde konuştu.

Uzman erbaşlar terörle mücadele kursunu tamamladı

TÜFEK GÖSTERİSİ

Törende, aralarında kursiyer kadın astsubayların da yer aldığı askerler, yakın dövüş hareketleri gösterisi sundu. Tüfekli hareketlerin de gerçekleştirdiği gösteriler izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Meskun mahal operasyon gösterilerinin de gerçekleştiği törende, subay eğitim merkezi öğrencileri zeybek oynadı.

Tören geçişinin ardından uzman erbaşlar yakınlarıyla bir araya geldi.

Uzman erbaşlar terörle mücadele kursunu tamamladı

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