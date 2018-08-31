Vadeli mevduata vergi düzenlemesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan vadeli mevduat sahiplerini igilendiren kararname yayımladı.
Kararnameyle Türk Lirası'yla tasarrufun teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Buna göre; Bankalardaki Türk Lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü.
VERGİ SIFIRLANDI
1 yıldan uzun vadeli TL mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlandı.
DÖVİZ MEVDUATINDA VERGİ ARTIŞI
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarından alınan vergi oranlarında artışa gidildi.
Vadeli mevduat hesaplarından alınan vergide 3 ay sonra yeniden eski oranlar kullanılacak.