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Vadeli mevduata vergi düzenlemesi

1 yıldan uzun vadeli TL mevduatlarında vergi oranı sıfırlandı.

AA | 31.08.2018 - 07:31..
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vade

Başkan Recep Tayyip Erdoğan vadeli mevduat sahiplerini igilendiren kararname yayımladı.

Kararnameyle Türk Lirası'yla tasarrufun teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Buna göre; Bankalardaki Türk Lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü.

VERGİ SIFIRLANDI

1 yıldan uzun vadeli TL mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlandı.

DÖVİZ MEVDUATINDA VERGİ ARTIŞI

Bankalardaki döviz mevduat hesaplarından alınan vergi oranlarında artışa gidildi.

Vadeli mevduat hesaplarından alınan vergide 3 ay sonra yeniden eski oranlar kullanılacak.

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