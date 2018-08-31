Vadeli mevduata vergi düzenlemesi

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, partililer tarafından da eleştirilmeye başladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, operasyonda en az 3 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, geleceği dair planlarından bahsetti ve ekledi: "Şu an devre arasındayım"

Kemal Kılıçdaroğlu; İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya ve Balıkesir için seferber olacaklarını söyledi.

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Juventus Başkanı Türk eşiyle Bodrum'da

Yaz tatilini Ege kıyılarında geçirmeyi tercih eden Juventus'un başkanı Andrea Agnelli ve eski manken eşi Deniz Akalın tatil için Bodrum'u tercih etti.