Vali Şahin'den 'Engelliler Haftası' mesajı

Valiliğin sitesinden yayınlanan mesajda:

"Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak, onları toplumsal hayatta etkin ve verimli kılmak adına dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın güçlenmesine vesile olan “Engelliler Haftası”, her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde çeşitli faaliyetlerle kutlanmaktadır.

Toplumda her ferdin olduğu gibi engelli fertlerin de doğuştan gelen temel hak ve hürriyetlerden en iyi şekilde yararlanmalarının temini, şartlarının en üst seviyeye yükseltilmesi ve sosyal hayata dâhil edilmeleri; insana ve topluma karşı olan sorumluluğumuzun bir gereğidir. Onların hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda devletimize, üniversitelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tek tek her bireye önemli görevler düşmektedir. Bu minvalde, engelli vatandaşlarımızın huzur ve refahı için değişen şartlar ve ihtiyaçlar da dikkate alınarak topyekûn bir gayret sarf edilmesi gerekmektedir.

Bu düşüncelerle Engelliler Haftası’nın toplumdaki hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni ederek tüm engelli kardeşlerimi ve ailelerini sevgiyle kucaklıyor, onlara sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum." denildi.