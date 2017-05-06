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Van Gölü sahilleri turizme hazırlanıyor

Türkiye'nin en büyük gölü olan yöre halkının 'Van Denizi' dediği Van Gölü'nün sahilinde turist hazırlıkları başladı.

06.05.2017 - 11:16
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van

En kapsamlı hazırlık da Edremit Belediyesi tarafından yürütülüyor. Belediye tarafından başlatılan 'Sahil Kordonu' projesi bölgenin çehresini değiştirecek ve gölden turizm açısından daha fazla yararlanılmasını sağlayacak.

YENİ DÜZENLEMELERLE VAN GÖLÜ'NÜN SAHİLLERİ TURİSTLE BULUŞTURULACAK

Daha çok İran'dan gelen turistlerin cazibe merkezi olan Van, yeni düzenlemelerle turizmden daha fazla pay alacak.  Doğal güzellikleri, koyları ve temiz suyuyla dikkat çeken Van Gölü'nün sahilleri vatandaşla buluşturulacak.

Van Gölü sahilleri turizme hazırlanıyor

SAHİL KORDONU PROJESİ

Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 451 metreyi bulan Van Gölü, turizim alanında bugüne kadar hak ettiği noktaya ulaşamadı.

Van'ın göl kıyısında bulunan Edremit İlçesi'nin Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli de vatandaşların gölden daha fazla yararlanması için proje başlattı. İlk olarak kıyıda bulunan işletmeleri ve barakaları kaldırtan Çiçekli, sahil bandında çalışmalara başladı. Belediye tarafından başlatılan 'Sahil Kordonu' projesi ile ilk etapta ışıklandırma, yürüyüş ve bisiklet yolları, tartan pist, ağaçlandırma, banklar ve kafeteryalar ile sosyal donatı alanları ile plajlar yapılacak.

Van Gölü sahilleri turizme hazırlanıyor

Van Gölü kıyısında mavi ile yeşilin buluştuğu Edremit İlçesi'nde başlatılan 3 etaplık projenin hayata geçirilmesiyle Van Gölü'nden daha fazla yararlanılması hedefleniyor. Yapılan bu çalışmalarla özellikle Van çok sık gelen İranlı turistlerin plaj talebide karışılığını bulacak ve Van bu yeni düzenlemeyle turizmden daha fazla pay alacak.

Van Gölü sahilleri turizme hazırlanıyor

Van Gölü sahilleri turizme hazırlanıyor

Van Gölü sahilleri turizme hazırlanıyor

Van Gölü sahilleri turizme hazırlanıyor

Van Gölü sahilleri turizme hazırlanıyor

Van Gölü sahilleri turizme hazırlanıyor

Van Gölü sahilleri turizme hazırlanıyor

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