Van Kalesi güvence altına alındı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Van Kalesi'nin çevre düzenlenmesi projesini hazırladıklarını ifade ederek, finans olarak DAP İdaresi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğünden destek aldıklarını söyledi.

"ARTIK TURNİKELERLE GEÇİŞ YAPILABİLİYOR"

Amaçlarının Van Kalesi ve çevresini güvence altına almak olduğunu vurgulayan Muzaffer Aktuğ, "Şu anda projemizin gerçekleşme oranı yüzde 90 oranında. Bir yürüme ve bisiklet yolu oluşturduk. İnsanlar yürürken ve bisiklete binerken Van Kalesi’nin etrafında gezip dolaşabilsin, bisiklet üzerinden kaleyi seyredebilsin istedik. Bunu yaparken de insanların bu muhteşem manzarayı izleyebilsin diye yürüme yolu üzerinde üç seyir alanı oluşturduk. Ayrıca bilet kesim gişesi oluşturduk. Çünkü düne kadar Van Kalesi’ne giren çıkan belirsizdi. Şu anda turnikeler sayesinde biletlerimizi kesiyoruz ve insanlar artık turnikelerden geçiş yapıyor. Yani Van Kalesi, tamamen bir ören yeri statüsüne kavuşmuş oldu. İnsanların daha rahat geçmesi açısından köprümüzü yeniledik." dedi.

"ARTIK GÜVENCE ALTINDA"

Muzaffer Atuğ, "Daha önce hem hizmet hem de görünüm açısında iyi olmayan kafemizin yerine yeni bir kafe oluşturduk. Van Evi yeniden dizayn edildi. Şu anda eski Van adına aradığınız her şey Van Evimizde mevcut. Van Kalesi’nin çevresini komple çevirdik ve Van Kalesi artık güvence altına alındı” dedi . Van Kalesi’nin turizm açısından kentin en önemli destinasyon merkezi olduğuna vurgu yapan Muzaffer Aktuğ, "Van’da iki tane ören yerimiz var. Biri Akdamar Adası, diğeri Van Kalesi’dir. Van’a gelen yerli ve yabancı her turist, mutlaka Van Kalesi’ni ziyaret ediyor" ifadelerini kullandı.

"VAN KALESİ ASIL LİSTEYİ HAK EDİYOR"

Van Kalesi’nin şu anda UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer aldığının altını çizen Muzaffer Aktuğ, "Tek amacımız Van Kalesi’nin UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi'ne girmesi hususunda çalışmaların bir an önce başlatılmasıdır. Çünkü gerçekten Van Kalesi asıl listeyi hak eden bir tarihi eserimiz. Urartu, Selçuklu, Osmanlı ve Pers olmak üzere medeniyetlerin buluştuğu ve birçok medeniyete başkentlik yapmış bir tarihi eserimizdir." şeklinde konuştu.





IŞIKLANDIRMA ÇALIŞMASI

2010 yılında Van Kalesi’nin aydınlatıldığını, ancak daha sonra bir takım olumsuzluklar nedeniyle bu aydınlatmadan faydalanamadıklarını dile getiren Muzaffer Aktuğ, "Biz bu sene çevre düzenlemesiyle birlikte ön kısmın ışıklandırmasını da onardık. Şu anda akşam sekizden gece bire kadar Van Kalesi’nin ön kısmı dediğimiz kuzey kısmı aydınlatılmış durumda. Güney kısmının aydınlatılmasıyla ilgili projemiz, Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve projenin gerçekleşmesi durumunda artık Van Kalesi; doğusu batısıyla, güneyi ve kuzeyiyle ışıklandırılmış olacaktır" diye konuştu.



