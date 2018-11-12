Van merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların, örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personelle deşifre olmamak için kullandıkları ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerinin Van’daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyesi olan 6 muvazzaf asker, 1 ihraç ve 1 istifa eden 8 kişiye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 12 Kasım 2018 günü Van merkezli Ankara, Elazığ, Tekirdağ, Siirt, Balıkesir ve İzmir illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda, 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari şüpheli 2 şahsın ise yakalama çalışmaları devam etmekte olup, soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir” denildi.