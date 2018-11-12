taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4885
Euro
6.18275
Altın
1207.65
Borsa
92973.79
Gram Altın
212.874

Van merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Van merkezli 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İHA | 12.11.2018 - 12:13..
  1. Haberler
  2. Gündem

d

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların, örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personelle deşifre olmamak için kullandıkları ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerinin Van’daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyesi olan 6 muvazzaf asker, 1 ihraç ve 1 istifa eden 8 kişiye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 12 Kasım 2018 günü Van merkezli Ankara, Elazığ, Tekirdağ, Siirt, Balıkesir ve İzmir illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda, 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari şüpheli 2 şahsın ise yakalama çalışmaları devam etmekte olup, soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir” denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

22
Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

209
Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek

101
Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme

Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme

24
Bu sefer de Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada linç ediliyor

Bu sefer de Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada linç ediliyor

104
Engincan Ural'ın panik halleri

Engincan Ural'ın panik halleri

37
Sezen Aksu dünürüyle tanıştı

Sezen Aksu dünürüyle tanıştı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM