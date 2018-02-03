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Vatan Caddesi'nde minibüs yandı

Fatih'te bulunan Vatan Caddesi'nde, seyir halindeki bir minibüs aniden yanmaya başladı. Yanan araç kısa süre içinde küle döndü, trafik durma noktasına geldi.

DHA | 03.02.2018 - 11:04..
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Fatih'te bulunan Vatan Caddesi'nde seyir halindeki bir kargo aracı İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken trafik bir süre durdu.

Vatan Caddesi'nde minibüs yandı

ALEV ALDI

Olay, sabah saatlerinde Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde meydana geldi. Bir kargo firmasına ait kapalı kasa minibüs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi önüne geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanları fark eden sürücü yol kenarına park etti. Bir süre sonra araç yanmaya başladı.

Vatan Caddesi'nde minibüs yandı VİDEO

Vatan Caddesi'nde minibüs yandı

ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında cadde trafiği bir süre durdu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik tekrar normal akışına devam etti.

Vatan Caddesi'nde minibüs yandı

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