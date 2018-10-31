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Vatan Gazetesi kapandı

Kağıt medyası her geçen gün bir adım daha sona yaklaşıyor. Gazeteler teker teker kapanarak yayın hayatını internet üzerinden sürdürme kararı alıyor.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 15:56..
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Vatan Gazetesi kapandı

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Yaklaşık 6 ay önce dev bir satın alma işlemine imza atarak, Doğan Medya Grubu’nu bünyesine katan Demirören Medya Grubu, Vatan Gazetesi’nin basılı yayınını kapatma kararı aldı.

Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan, çalışanlara "Bugün son baskıyı yapıyoruz" dedi.

Gazetenin yazarlarından Ercan İnan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Vatan'ın son günü yarından sonra vatansız, dünya vatandaşıyız." diyerek Vatan gazetesinin kapatılacağını duyurdu.

HABERTÜRK DE GAZETEYİ KAPATMIŞTI

Geçtiğimiz ay ise Gazete Habertük yayın hayatına son vermiş ve gazeteyi kapatarak yoluna internet medyası üzerinden devam etme kararı almıştı.

VATAN, MİLLİYET'İN HAFTA SONU EKİ OLACAK

Vatan 1 Kasım itibariyle, Milliyet Gazetesi’nin hafta sonu eki olarak yayın hayatını sürdürecek.

Çalışanlara gönderilen mesajda şunlar kaydedildi:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız, Grubumuzun yeniden yapılandırma çalışmalarına istinaden 16 yıldır yayın hayatına devam eden Vatan Gazetesi, 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla artık Milliyet Gazetesi’nin hafta sonu eki olarak okuyucusuyla buluşacaktır.

Vatan’ın e–gazete uygulaması da devam edecek olup isteyen okuyucular bu mecradan da gazetelerine ulaşabileceklerdir. GazeteVatan.com ise dijital ortamda yayınını sürdürecektir."

7 YILDIR DEMİRÖRENLERDEYDİ

Demirören Medya Grubu 2011 yılında Milliyet ile Vatan Gazetesi’ni Aydın Doğan’dan satın almıştı. Vatan Gazetesi 2002 yılında yayın hayatına başlamıştı.

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