Vatan Gazetesi kapandı

1 Bakan Varank: Türkiye 17 sıra yükseldi Sanayi Bakanı Varank "Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde Türkiye 17 sıra yükseldi. 190 ülke arasında 43. oldu." diye konuştu.

2 Bakan Albayrak'ın vergi strateji toplantısı konuşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ÖTV ve KDV'lerle ilgili piyasaları rahatlatacak müjdeler verdi.

3 TRT Akademi izleyici eğilimlerini araştırdı TRT Akademi’nin gerçekleştirdiği Sinema ve Festival İzleyici Eğilimleri Durum Tespit Araştırması’nın sonuçları 1 Kasım’da yapılacak toplantıda açıklanacak.

4 ABD Başkanı Trump göçmenlere karşı sınıra asker yolladı ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik ve mülteci faaliyetlerine karşı tavrını sertleştiriyor. Trump ordularına sınıra gitme emri verdi.

5 Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de Taşıt Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, bazı makamlar dışında, yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemeyecek.

6 Nermin Yıldırım: Derinlikli karakterler kurmaya, onların her halini anlamaya çalışıyorum Yazdıklarıyla insanın kalbine, duygularına dokunan yazar Nermin Yıldırım ile yeni romanı Misafir’i konuştuk…