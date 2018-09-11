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Vatandaşlardan toplu kitap okuma etkinliği

Batman’da sosyal medya üzerinden bir araya gelen geçlerin başlattığı "Kitapseverler her yerde" kampanyası çerçevesinde parkta toplanan vatandaşlar kitap okudu.

İHA | 11.09.2018 - 16:29..
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Batman’da sosyal medya üzerinden bir araya gelerek, zaman zaman çeşitli kampanyalar ve etkinlikler düzenleyen gençler, bu kez kolları kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak için sıvadı.

"KİTAPSEVER HER YERDE"

Gençler, sosyal medya üzerinden “Kitapseverler her yerde” adlı bir kampanya başlatarak, vatandaşları Atatürk Parkı’nda kitap okumaya davet etti. Davetin ulaştığı 7’den 70’e vatandaşlar, parkta bir araya gelerek, yaklaşık bir saat kitap okudu. Etkinlikte, çocukların eline kına ile “oku” da yazıldı.

Vatandaşlardan toplu kitap okuma etkinliği

"FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK"

Etkinliği sosyal medyada duyduğunu ve iki çocuğuyla birlikte kitap okumaya geldiğini anlatan Sema Buğa, "Biz ne kadar model olursak, örnek olursak kitap okumayı en güzel şekilde aşılayacağımızı düşünüyorum. Çünkü yapmadığımız icra etmediğimiz bir davranışı çocuklarımıza ‘yap’ diye diriltmenin hiçbir mantığı ve manası yok. Okuduğumuz her kitapta farklı dünyalara dalıyoruz. Yaşamadığımız halde yaşıyormuş gibi o duyguyu hissedebiliyor ve empati kurabiliyoruz. Ne olursa olsun yaşam tarzı haline getirerek kültür, değer ve toplum anlamında biraz daha kendimizi geliştirmemiz gerektiğini daha hızlı yol kat etmemiz gerekiyor. Bugün bu etkinliğe gelirken seçtiğim bu kitapta sevginin gücü oldu. Özünde sevgi kelimesi yatıyor sevdirmeden hiçbir eylemi çocuklarımıza yaptıramayız ve çevremize örnek olamayız. Bu anlam da önceliğimiz kitap okumayı sevdirmek, yaşatmak ve model olmaktan geçiyor. Batman’da farkındalık oluştururuz ve çok güzel etkinliklere imza atarız" dedi.

Vatandaşlardan toplu kitap okuma etkinliği

"ETKİNLİĞİ ÇOK BEĞENDİK"

Etkinliğe katılan Arif Memiş, böyle etkinliklerin hem kendilerinin hem de Batman’ın gelişmesinde faydalı olacağını vurgulayarak, “Güzel bir etkinlik yaptık arkadaşlarla beraber kitaplarımızı aldık geldik. Burada bir sürü arkadaş tanıdık, sohbet ettik. Yaklaşık 1 saat boyunca kitap okuyup, fotoğraf çektik. Etkinlik güzeldi, çok beğendik" diye konuştu.

Aileleriyle birlikte kitap okuma etkinliğine katılan çocuklar da kitap okunması gerektiğini, kitap okuyarak kendilerini geliştirdiklerini belirtti.

Vatandaşlardan toplu kitap okuma etkinliği

Vatandaşlardan toplu kitap okuma etkinliği

Vatandaşlardan toplu kitap okuma etkinliği


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