Vatikan ABD'nin Kudüs planından endişeli

Kudüs işgalini resmiyete taşıyacak olan ABD'nin "Başkent" planına tepkiler yağmaya devam ediyor. İslam aleminin topyekün tepki gösterdiği bu karar, Hristiyan aleminde de yankı buldu. Üç semavi dinin de merkezi olan Kudüs'ün adeta İsrail'e "peşkeş" çekilmesi Katolik lideri Papa'dan da karşılık buldu.

PAPA KUDÜS'TEN ENDİŞELİ

Vatikan'daki Papa 6. Paulus salonunda çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumuna katılan Papa, ABD'nin Kudüs planına özel olarak değindi.

Çarşamba günleri Vatikan'da gerçekleştirilen genel toplantıda Kudüs meselesine özel olarak değinen Papa, oturumun son bölümünde, "Şimdi benim düşüncelerim Kudüs'le. Son günlerde ortaya çıkan durum nedeniyle duyduğum derin endişe karşısında sessiz kalamam." dedi.

Papa ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) kararı uyarınca kentin statüsüne saygı duyulması çağrısında bulundu.

"KUTSAL TOPRAKLAR İÇİN DUA EDİYORUM"

Dünyanın küresel boyutta zaten bir gerginliğin içinde olduğunu dile getiren Papa Franciscus, "Korunmuş kimliğiyle kutsal topraklar, Orta Doğu ve dünyanın bütünü yararına bilgeliğin ve ihtiyatın hakim olması için Tanrı'ya dua ediyorum." diye konuştu.

ABBAS İLE GÖRÜŞME

Bu arada, Vatikan Sözcüsü Greg Burke, İtalyan ANSA ajansına yaptığı açıklamada, Papa'nın sabah saatlerinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan gelen talep üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.