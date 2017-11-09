Vatikan'da sigara satışına yasak geldi

Papa Francis'in talimatıyla gümrüksüz mallar mağazalarında ve süpermarketlerde sigara satılmasına yasak getirileceği belirtildi.

İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERİYOR

Kararın, 'Papalık makamının, insan sağlığına açıkça zarar veren bir faaliyete katkıda bulunamayacağı' gerekçesiyle alındığı ifade edildi.

HER YIL 7 MİLYON İNSAN SİGARADAN ÖLÜYOR

Açıklamada ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), sigaranın, dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olduğunu gösteren verisi paylaşıldı.

VATİKAN'IN SİGARADAN KAZANCI NE KADAR

2015 yılında çıkan ve sızdırılan Vatikan belgelerine dayandırılan "Avarice" adlı kitaba göre, gümrüksüz mallar mağazasındaki sigara satışı, Vatikan'a yılda 10 milyon avro kazanç sağlıyordu.