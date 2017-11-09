taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.346
USD
3,8632
EURO
4,4950
ALTIN
159,70
PETR
63,5200

Vatikan'da sigara satışına yasak geldi

Vatikan'da insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle süpermarketlerde sigara satışı olmayacak.

09.11.2017 - 15:49
  1. Haberler
  2. Dünya

Papa Francis'in talimatıyla gümrüksüz mallar mağazalarında ve süpermarketlerde sigara satılmasına yasak getirileceği belirtildi.

İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERİYOR

Kararın, 'Papalık makamının, insan sağlığına açıkça zarar veren bir faaliyete katkıda bulunamayacağı' gerekçesiyle alındığı ifade edildi.

Vatikan'da sigara satışına yasak geldi

HER YIL 7 MİLYON İNSAN SİGARADAN ÖLÜYOR

Açıklamada ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), sigaranın, dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olduğunu gösteren verisi paylaşıldı.

Vatikan'da sigara satışına yasak geldi

VATİKAN'IN SİGARADAN KAZANCI NE KADAR

2015 yılında çıkan ve sızdırılan Vatikan belgelerine dayandırılan "Avarice" adlı kitaba göre, gümrüksüz mallar mağazasındaki sigara satışı, Vatikan'a yılda 10 milyon avro kazanç sağlıyordu.

İlginizi Çekebilir
Gerçek Iron Man hız rekoru kırdı
İngiliz Richard Browning, vücuduna entegre jet motorlu elbise ile 51 kilometre hıza ulaştı.
Çipras'tan Arap yatırımcılara çağrı
Ekonomik krizin eşiğinde olan Yunanistan'ın Başbakanı Çipras, Arap ülkelerinden yatırımcı çekmek istiyor.
NATO'dan S-400 açıklaması
Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasından rahatsız olan NATO'dan yeni bir açıklama geldi: Türkiye'ye baskı yapıyoruz.
Ilımlı Suudi Arabistan'da ilk kadın basket turnuvası
Suudi Arabistan'ın ılımlı İslam'a geçişi sürüyor. Kadınlara araba kullanma izni veren yönetim, şimdi de kadın basketbol turnuvası düzenliyor
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı

Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı

177
Cam filmi yasağı esnetilecek

Cam filmi yasağı esnetilecek

657
Fatma Girik: Atatürk aşkım hep devam edecek

Fatma Girik: Atatürk aşkım hep devam edecek

481
Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

164
ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

82
Abdullah Gül'den güçlü diplomasi vurgusu

Abdullah Gül'den güçlü diplomasi vurgusu

181
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Kasım mesajı

189
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM