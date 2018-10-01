Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman uzun bir aradan sonra ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdi. "Körfez iş birliğini desteklemek" için yürütülen görüşmeler kapsamında Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya gelen Selman, sıcak bir hoşgeldin ile karşılandı.



SEVGİ GÖSTERİSİ Veliaht Prens Selman ile Emir'in birbirleyirle hasret giderdi. Uzun bir aradan sonra ilk kez bir araya gelen liderler, bölgesel bir adet ile birbirlerine sevgi gösterilerinde bulundu. Selman, Emir'in burnunu öperken, Emir ise Selman'ın çenesini öptü. Ortaya ilginç görüntüler çıktı. KÖRFEZ İŞ BİRLİĞİ Görüşmede Kuveyt tarafından Veliaht Prens Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah el-Halid el-Hamad es-Sabah, Emirlik Divanı İşleri Bakanı Ali el-Cerrah da hazır bulundu. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, dün yaptığı açıklamada, ziyaretin, ilişkileri geliştirme açısından iki ülke için "tarihi bir fırsat" olduğunu söylemişti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bu akşam Kuveyt'e gelmişti.