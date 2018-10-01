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Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile "Körfez iş birliğini destekleme" görüşmesine, sıcak karşılama damgasını vurdu.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 11:01..
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Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman uzun bir aradan sonra ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdi. "Körfez iş birliğini desteklemek" için yürütülen görüşmeler kapsamında Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya gelen Selman, sıcak bir hoşgeldin ile karşılandı.

Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma


SEVGİ GÖSTERİSİ

Veliaht Prens Selman ile Emir'in birbirleyirle hasret giderdi. Uzun bir aradan sonra ilk kez bir araya gelen liderler, bölgesel bir adet ile birbirlerine sevgi gösterilerinde bulundu.

Selman, Emir'in burnunu öperken, Emir ise Selman'ın çenesini öptü. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma

KÖRFEZ İŞ BİRLİĞİ

Görüşmede Kuveyt tarafından Veliaht Prens Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah el-Halid el-Hamad es-Sabah, Emirlik Divanı İşleri Bakanı Ali el-Cerrah da hazır bulundu.

Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, dün yaptığı açıklamada, ziyaretin, ilişkileri geliştirme açısından iki ülke için "tarihi bir fırsat" olduğunu söylemişti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bu akşam Kuveyt'e gelmişti.

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