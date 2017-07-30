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Venezuela Büyükelçisinden Avrupa'ya FETÖ tepkisi

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kime hizmet ettiğini bildiklerini belirtti.

30.07.2017 - 01:50
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Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Reyes, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin ardından Yılmaz, Büyükelçi Reyes'e Bandırma Vapuru'nun maketini hediye etti.

Venezuela Büyükelçisinden Avrupa'ya FETÖ tepkisi

"AVRUPA'NIN HIRSLARINA HİZMET EDEN YALAKALAR"

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimine değinen Reyes, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa'nın emperyalist hırslarına karşı Türkiye, kendini güçlü şekilde savunabilir. Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen darbe girişiminin arkasında bu hırsların olduğunu biliyoruz. Avrupa'nın beslediği emperyalist hırslara hizmet eden yalakalar var. 15 Temmuz da bunun açık bir örneği. Bu hırsların sonucu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı ve meşru hükümetinin yıkılmaya çalışılmasını bütün dünya gördü.

"FETÖ'NÜN KİME HİZMET ETTİĞİNİ BİLİYORUZ"

FETÖ örgütüne mensup olsalar da kime hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Venezuela, bu hain darbe girişimini lanetleyen Latin kökenli ilk ülkedir. Hükümetim darbe gecesi beni aradı ve olayla ilgili detayları sordu. Bunun demokratik Türk devletine karşı gerçekleştirilen bir darbe olduğunu belirttik. Bunun sonucunda da Devlet Başkanımız derhal bu hain saldırıyı kınadı."

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