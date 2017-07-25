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Venezuela yönetimine 'Despacito' tepkisi

Dinlenme rekoru kıran "Despacito"nun propaganda aracı olarak kullanılmasını istemeyen Fonsi ve Yankee Venezuela yönetimine tepki gösterdi.

25.07.2017 - 12:48
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Porto Rikolu şarkıcılar Luis Fonsi ve Daddy Yankee, dinlenme rekoru kıran şarkıları "Despacito"yu Venezuela yönetiminin propaganda aracı olarak kullandığını iddia ettiler.

"MÜZİĞİM PROPAGANDA OLARAK KULLANILMAK İÇİN DEĞİL"

Fonsi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Müziğim, herkesin dinlemesi ve keyif alması için, ancak özgürlükleri ve daha iyi bir gelecek için yardım isteyen bir halkın iradesini manipule etmeyi amaçlayan bir propaganda olarak kullanılmak için değil." ifadesini kullandı.

Venezuela yönetimine 'Despacito' tepkisi

"GENÇLERİN HAYATINI ÇALAN BİR İNSANDAN NE BEKLEYEBİLİRSİNİZ?"

Yankee ise, "Hayalleri olan çok sayıda gencin hayatını çalan bir insandan ne bekleyebilirsiniz?" ifadeleriyle, Maduro'yu eleştirdi. Şarkıcı, "Bir şarkıyı yasa dışı bir şekilde sahiplenmen Venezuela'da işlediğin suçlarla karşılaştırılamaz." mesajını paylaştı.

SÖZLERİ DEĞİŞTİRİLEREK KULLANILMIŞTI

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, anayasanın yeniden yazılması amacıyla kurucu meclis oluşturulması için yapılacak seçim kampanyasında, "Despacito" şarkısının sözlerini değiştirmiş ve remix yaparak muhaliflere görüşlerini barışçıl yollarla ifade etmeleri mesajı vermişti.

Şarkının Maduro tarafından değiştirilen versiyonunda, "Ülkemizin birliği ve barışı için, anayasa kurucu meclisi harekete geçiyor." ve "Yavaş yavaş uzan, silahlardan ziyade ve gazeteyi kavra, görüşlerini barışçıl yollarla ifade et." ifadeleri kullanılıyor.

Venezuela yönetimine 'Despacito' tepkisi

PROTESTOLARDA 100'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süredir ekonomik problemlerle mücadele eden Venezuela'da Maduro hükümetine karşı nisan başından bu yana devam eden protestolarda 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Maduro, ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasanın yeniden yazılması olduğunu belirterek 30 Temmuz'da özel meclis temsilcilerinin belirlenmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı. Ülkenin diktatörlüğe doğru gittiğini ileri süren muhalefet, anayasanın yeniden yazılmasına karşı çıkıyor.

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