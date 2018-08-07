Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya cumartesi günü törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü drone ile saldırı düzenlenmiş ve Maduro saldırıyı yara almadan atlatmıştı.

SALDIRI PROTESTO EDİLDİ

Bu saldırıyı protesto etmek isteyen binlerce kişi, protesto gösterileri düzenledi. Maduro başkanlığındaki Komünist Partinin rengi olan kırmızı giyen binlerce Venezuelalı, başkent Caracas'a yürüdü.

Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklara döküldü VİDEO

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Binlerce kişi ellerinde Maduro'nun fotoğrafı ve bayraklarla renkli görüntüler oluşturdu.

"KİMSEYE ACIMA OLMAYACAK"

Bu arada Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, saldırıya ilişkin 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu kişilerin, Venezuela yasalarının öngördüğü cezayı alacağını vurgulayan Arreaza, "Kimseye acıma olmayacak." dedi.

Arreaza, suikast girişiminin arkasında "Kolombiya oligarşisi" ve "Kuzey Amerika emperyalizmi" olduğunu iddia etti. Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.