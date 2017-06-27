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Venezuela'da Maduro karşıtlarının protestosu sürüyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı protestolar, şiddetli gösterilere sahne oluyor.

27.06.2017 - 12:26
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun istifa etmesi için haftalardır protesto düzenleniyor. Madura'nun istifa etmemesiyle siyasi krizin bir türlü çözülemediği Venezuela'da protesto gösterileri dün daha da şiddetlendi.

Venezuela'da Maduro karşıtlarının protestosu sürüyor

PARLAMENTOYA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Şiddetlenen gösterilerde geçtiğimiz gün bir grup parlamentoya saldırmış ve 4 kişi de yaralanmıştı.

Venezuela'da Maduro karşıtlarının protestosu sürüyor

ASKERLERİN GERÇEK MERMİ KULLANMASI TEPKİ TOPLADI

Protestoculara karşı uygulanan yöntemler ise oldukça tepki topluyor. Askerlerin protestoculara gerçek mermilerle ateş açmasına yönelik tepkiler büyürken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dört ordu komutanını görevden aldı.

Venezuela'da Maduro karşıtlarının protestosu sürüyor

40 BİN YENİ POLİS ALINACAK

Düzenlenen gösteriler sonucunda son 3 ayda 75 kişi yaşamını yitirdi. Tüm bunlara rağmen Venezuela lideri Maduro 40 bin yeni polis ve ulusal muhafız alınacağını açıkladı.

Venezuela'da Maduro karşıtlarının protestosu sürüyor

Venezuela'da Maduro karşıtlarının protestosu sürüyor

Venezuela'da Maduro karşıtlarının protestosu sürüyor

Venezuela'da Maduro karşıtlarının protestosu sürüyor

Venezuela'da Maduro karşıtlarının protestosu sürüyor

Venezuela'da Maduro karşıtlarının protestosu sürüyor

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