Venüstrafobi nedir

Fobi diyince insanların aklına genel olarak kapalı yer korkusu (klostrofobi), yükseklik ve ölüm gibi korkular geliyor. Ancak şimdi size bahsedeceğimiz korku erkeklerin hayatını cehenneme çeviren cinsten...

'GÜZEL KADINDAN KORKMAK' FOBİSİ

Erkeklerin hayatını cehenneme çeviren bu fobi genel olarak 'Venüstrafobi' olarak adlandırılıyor. Yani 'güzel kadından korkmak'...

İDDİASIZ KİŞİLERLE BİRLİKTE OLURLAR

Bu fobi, kişilerde terlemeye, kalp artış hızının artmasına ve nefesin kesilecekmiş gibi hissedilmesine yol açıyor.

Venüstrafobiye sahip kişiler özgüven sorunu da yaşayabiliyor. Ayrıca bu kişiler iddiasız kişilerle aşk yaşamak eğilimindedirler.