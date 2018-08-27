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Vergi borcu yapılandırmada son gün

Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin yarın gün sonuna kadar başvurularını yapması gerekiyor.

AA | 27.08.2018 - 07:09..
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Vergi borcu yapılandırmada son gün

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılmasında başvuru süresi sona eriyor.

Son başvuru gününün 27 Ağustos Pazartesi olarak belirlendiği yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Vergi dairelerinde yığılma yaşanmaması için internetten başvuru imkanının kullanılması önem taşıyor.

ÖDEMELER EYLÜLDE

Başvuru sürecinin ardından, vergi dairelerine ödemeler ise eylül ayında gerçekleştirilecek.

BORCUNUZ VAR MI, SORGULAYIN

Yeniden yapılandırma başvuruları devam ederken vatandaşların haberlerinin olmadığı borçlarına da dikkat etmeleri gerekiyor.

Mükellefler, devlete borcunun bulunup bulunmadığını "www.gib.gov.tr"den ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) mobil uygulamasından sorgulayarak öğrenebiliyor.

Vergi borcu yapılandırmada son gün

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