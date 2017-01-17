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Meclis'te vergi ve SGK borçlarını ödeyemeyenler için yeni önerge

Yeniden yapılandırılma başvurusunda bulunduğu halde ilgili tutarları süresinde ödemeyenler, borçlarını mayıs sonuna kadar ödeyebilecek.

17.01.2017 - 21:26
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Meclis'te vergi ve SGK borçlarını ödeyemeyenler için yeni önerge

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında  geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve  haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdiklerini belirterek, haklarını  kaybedenlerin, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabileceğini bildirdi.

TORBA KANUN TASARISIYLA DEĞİŞİKLİK

Ağbal, TBMM Genel Kurulunda  görüşülen "torba kanun" tasarısı üzerinde verdikleri önerge ile bazı alacakların  yeniden yapılandırılmasını düzenleyen kanunda önemli değişiklik yaptıklarını  ifade etti.

Meclis'te vergi ve SGK borçlarını ödeyemeyenler için yeni önerge

Bazı vatandaşların geçen Kasım ve Aralık aylarında ödenecek tutarları  farklı nedenlerle ödeyemediklerini belirten Ağbal, şunları kaydetti: "Bu sürelerin uzatılması için vatandaşlarımızdan yoğun talep aldık.  Hükümet olarak yaptığımız değerlendirmede, böyle bir uzatmanın uygun olacağı  kanaatine vardık. Yeniden yapılandırma kapsamında Kasım ve Aralık aylarında vergi  ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybeden vatandaşlarımıza ikinci  bir şans getiriyoruz. Haklarını kaybedenler, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar  yapabilecek.

ÖDEME SÜRELERİ FAİZSİZ UZATILDI

Taksitlerini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın da vergi bakımından Ocak  ve Mart ayında, sigorta primleri bakımından ise Şubat ve Nisan aylarında  ödeyecekleri taksitler dahil olmak üzere tüm taksitlerin ödeme sürelerini faizsiz  olarak uzattık. Bundan sonraki yeniden yapılandırmanın tüm taksitlerini 4'er ay  uzattık. Hükümet olarak her zaman vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate  aldık. Yani Ocak ayında yapılması gereken ödemeler Mayıs ayında, Şubat ayında  yapılması gerekenler Haziranda ve izleyen her taksit bu şekilde 4 ay ötelenerek  ödenebilecek. Böylece içinde bulunduğumuz süreçte vatandaşlarımıza yeni bir imkan  sağladık."

PEŞİN ÖDEMEYİ SEÇENLERE DE YENİ İMKAN

Maliye Bakanı Ağbal, kanundan yararlanmak için peşin ödeme tercihinde  bulunanlardan ödemelerini yapamayanların dilemeleri halinde Mayıs sonuna kadar  peşin ödeme indiriminden yararlanarak ödemelerini yapabileceğini kaydetti.

Peşin ödemeye imkanı elvermeyenlerin taksitli ödemeye geçebileceğini  anlatan Ağbal, "Daha önce peşin ödemelerini Aralık ayında gecikme zammı ile yapan  vatandaşlarımıza da peşin ödeme indirimi uygulayacağız ve fazla ödedikleri tutarı  iade edeceğiz." diye konuştu.

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