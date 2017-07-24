taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.843
USD
3,5438
EURO
4,1267
ALTIN
142,88
PETR
47,9700

Vietnam Güney Çin Denizi'nde petrol aramaya son verdi

Vietnam'ın, Çin'in tehdidinin ardından, Güney Çin Denizi'nde petrol bulmak için sondaj çalışmalarına son verdiği ileri sürüldü.

24.07.2017 - 11:10
  1. Haberler
  2. Dünya

f

BBC'nin güneydoğu Asya menşeli bir petrol şirketinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Vietnam, İspanya'nın en büyük enerji şirketlerinden Repsol'e bağlı Talisman-Vietnam şirketiyle sözleşmeli sondaj gemisinin, Güney Çin Denizi'nden ayrılmasını istedi.

Açıklamada, Hanoi hükümetinin, geçen hafta Respol yöneticilerine, sondaj faaliyetinin durdurulmaması halinde Çin'in, Spratly Adalarındaki Vietnam üslerine saldırmakla tehdit ettiğini aktardığı kaydedildi.

ÇİN HÜKÜMETİNİN TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA

Yetkililerin büyük bir petrol sahasının varlığını teyit etmesinin ardından Çin hükümetinin tehdidiyle karşı karşıya kalındığı bildirildi. İspanyol şirket Repsol, 2014 yılının sonunda Kanadalı Talisman şirketini satın almıştı.

Merkezi Singapur'da bulunan Moyes&Co. şirketinden danışman Ian Cross, "Deepsea Metro I" sondaj gemisinin 21 Haziran'da Vietnam'ın 400 kilometre açıklarında bir bölgede çalışmaya başladığını ve çalışmaların gizli tutulduğunu kaydetmişti. Diğer petrol endüstrisi kaynakları ise Talisman-Vietnam'a son 3 yıldır sondaj izni verilmediğini öne sürmüştü.

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE EGEMENLİK TARTIŞMALARI

Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üstünde hava üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sulardaki konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Washington yönetimi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nin, seyrüsefer özgürlüğüne sahip uluslararası sulara dahil olduğunu ileri sürerek bölgeye askeri unsurlar gönderiyor. ABD yetkilileri, tartışmalı sulardaki yapay adalarda tesisler inşa eden Çin'e "uluslararası hukuku ihlal ederek bölgeyi askerileştirdiği" suçlamasında bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
İngiliz komutan YPG ziyaretinde
İngiltere Ordusu'nun komutanlarından Rupert Jones Rakka'da YPG'yi ziyaret etti, destek verdi.
Rusya'da en az 1 milyon AIDS hastası var
Sadece resmi kayıtlı AIDS vakası sayısının 1 milyonu geçtiği Rusya’da HIV pozitifli hasta oranının en yüksek olduğu şehirler açıklandı.
İran'da sahte içki 4 can aldı
İran'ın Kirman eyaletinde sahte içkiden zehirlenen 92 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.
Washington'da sıcak hava
ABD'nin başkenti Washington'da, vatandaşlar sıcak hava nedeni ile Shenandoah Ulusal parkında bulunan şelalede serinlemeye çalıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

153
Adil Öksüz Almanya'ya kaçtı iddiası

Adil Öksüz Almanya'ya kaçtı iddiası

70
Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti

Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti

148
Maliye Bakanı'ndan 'vergiler yüksek' itirafı

Maliye Bakanı'ndan 'vergiler yüksek' itirafı

157
İstihbarat FETO'nun şifrelerini çözdü

İstihbarat FETO'nun şifrelerini çözdü

107
Hande Yener tezgahtarlık yaptığı mağazada klip çekti

Hande Yener tezgahtarlık yaptığı mağazada klip çekti

12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik beraberlik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik beraberlik mesajı

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM