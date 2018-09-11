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Vücudumuz hastalıklara dair ipuçları veriyor

Vücudumuz bize hayatımızı kurtaracak tam tamına 16 ipucu veriyor. Yapılan bir araştırmaya göre tırnaklar, gözler ve avuç içi gibi 16 noktayı kontrol ederek hasta olup olmadığınızı anlayabilirsiniz.

Haber Merkezi | 11.09.2018 - 17:32..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Vücudumuz hastalıklara dair ipuçları veriyor

Tırnaktan gözlere, doğum kilosundan avuç içine kadar vücuttaki her şey birer gösterge. Bu göstergeler sayesinde herhangi bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığınızı anlayabilirsiniz. Uzmanlar, nefes alıp verme sayısında bile hastalık belirtilerinin anlaşılabileceğini dile getiriyor.

İşte uzmanlara göre 16 ipucu ve hastalık belirtileri:

TIRNAKLARDA HAFİF MAVİLİK VARSA

Vücudumuz hastalıklara dair ipuçları veriyor

Tırnaklarınıza dikkatle bakın. Eğer hafif mavilik ya da morluk görürseniz, bu bir kalp hastalığıyla karşı karşıya olduğunuz anlamına gelebilir. Tırnaklarınızın aşırı kalın olması ya da üstlerinde tümsekler olması da, nefes alma hatta akciğer sorunlarıyla karsı karsıya olduğunuzu gösterebilir.

NEFES ALIŞ VERİŞLERİNİZİ SAYIN

Vücudumuz hastalıklara dair ipuçları veriyor

Eğer dakikada 15 kez ve daha altında nefes alıp veriyorsanız, sağlıklı ciğerlere sahipsiniz demektir. 60 saniyede 25 kez nefes alıp veriyorsanız, o zaman sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Çünkü nefes alış verişlerinde sorun yaşayan kişilerin kalp ve mide rahatsızlıkları yaşadıkları belirtiliyor.

İRİSİN ETRAFINDAKİ BEYAZ DAİRE

Vücudumuz hastalıklara dair ipuçları veriyor

Aynada gözlerinizden birine bakın. İrisin etrafında beyaz bir daire varsa kolesterol seviyeniz yüksek anlamına geliyor. Bu aynı şekilde yaklaşan kalp sorunlarının da en büyük habercisi.

AVUÇ İÇİNİZE BAKIN

Vücudumuz hastalıklara dair ipuçları veriyor

Avuç içlerinize dikkatle bakın. Eğer kırmızı ve lekeli ise karaciğerinizde sorun olduğunu gösterir.

HAFIZA KONTROLÜ

Vücudumuz hastalıklara dair ipuçları veriyor

Bir tepsinin üstüne rastgele 10 eşya koyun. Tepsiye sadece 10 saniye bakın. Kaç tanesini hatırlayabildiniz? İyi bir hafızanızın olması Alzheimer’le karşılaşma riskinizin daha az olacağı anlamına geliyor.

KAS KONTROLÜ

Vücudumuz hastalıklara dair ipuçları veriyor

Sırt üstü yatın. Bacaklarınız dümdüz olsun. Bir bacağınızı havaya kaldırın. Bir kişinin ayağınıza bastırmasını isteyin. Eğer bacağınız yere düşüyorsa, kaslarınız da bir zayıflık olduğu anlamına geliyor.

TİROİT MİSİNİZ?

Vücudumuz hastalıklara dair ipuçları veriyor

Kollarınızı yere paralel olarak tam karşınızda bir şeye uzanıyormuş gibi uzatın. Ellerinize dikkat edin. Eğer elleriniz bu pozisyonda titriyorsa, o zaman tiroit olma riskiniz çok.

DÜZ YÜRÜMEK

Vücudumuz hastalıklara dair ipuçları veriyor

Yere bir metre uzunluğunda bir çizgi çizin. Üzerinde rahat yürüyebiliyorsanız, vücudunuzun koordinasyonu iyi işliyor demektir.

DOĞUM KİLONUZ

Vücudumuz hastalıklara dair ipuçları veriyor

Kaç kilo doğduğunuzu öğrenin. 3 kilonun altında doğmuşsanız, kalp sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

BELİNİZ KALIN MI?

Vücudumuz hastalıklara dair ipuçları veriyor

Vücut şekliniz elmaya benziyorsa, yani yağlarınız belinizin çevresinde toplanıyorsa, kalp sorunu yaşama riskiniz daha fazla.

TUVALET SIKLIĞI

Vücudumuz hastalıklara dair ipuçları veriyor

Her 3 saatte bir tuvalete birden çok gitme ihtiyacı mı hissediyorsunuz? Diyabetin en erken alarmlarından biri sık tuvalete gitmektir.

NABIZ KONTROLÜ

Vücudumuz hastalıklara dair ipuçları veriyor

Nabzınız ne kadar yavaş atıyorsa o kadar uzun yaşayacaksınız demektir. Yani nabzınız 70’in altındaysa sağlıklısınız anlamına geliyor.

DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN

Vücudumuz hastalıklara dair ipuçları veriyor

Eğer dişleriniz kanıyorsa, bu kalbinizin tehlikede olduğunu gösterir.

PARMAK UZUNLUĞU

Vücudumuz hastalıklara dair ipuçları veriyor

İşaret ve yüzük parmakları ayni uzunlukta olan kişilerin kalp krizi geçirme riskinin daha fazla olduğu söyleniyor.

AYAK BİLEKLERİ

Vücudumuz hastalıklara dair ipuçları veriyor

Başparmağınızla ayak bileğinizin arka kısmına bastırın. Eğer bastırdığınız noktada çok fazla çukurluk oluşuyorsa, o zaman kalp, akciğer, böbrek sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

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